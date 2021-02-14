Общество

Большинство читателей ПЛН не поддерживают появление в школах советников по воспитанию

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей не поддерживают появление в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем. Это следует из опроса, в котором приняли участие 548 человек.

Так, 54,56% респондентов считают, что это «история про "пятое колесо" в телеге, которое все равно не будет работать». 28,65% уверены в том, что дети должны сами постепенно сформировать свои политические убеждения.

2,01% проголосовавших полагают, что с задачами по воспитанию прекрасно справляются завучи.

При этом 7,12% высказались за появление в школах советников по воспитанию, которые не допустят вовлечения детей в сомнительные мероприятия. 4,20% читателей также поддерживают такую инициативу, но, по их мнению, работа советников не должна ограничиваться функциями политрука.

3,47% респондентов не имеют на этот счет однозначного мнения.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему «Своевременно ли решение о продлении времени работы предприятий общепита до полуночи?».