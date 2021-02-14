Общество

В Новосокольниках организация рассчиталась с долгами после ареста более 30 автомобилей

В Новосокольниках организация оплатила долги по налогам после запрета на регистрацию движимого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.

В отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов на исполнении находилось взыскание о налоговой задолженности с организации по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей в размере 118 тысяч рублей. Организация не торопилась рассчитываться с долгами, в связи с чем судебный пристав применил к ней полный комплекс мер принудительного исполнения.

«Результативной оказалась мера в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении движимого имущества, направленного в Росреестр. Под ограничение попало свыше 30 единиц автотранспорта. Для разрешения проблемы с автотранспортом организация обратилась в отделение судебных приставов, где получила разъяснение о возможности снятия запрета только после полного погашения задолженности по исполнительному производству», - рассказали в УФССП.

В результате через несколько дней задолженность, включая исполнительский сбор, была погашена в полном объеме. Запрет регистрационных действий был снят с организации.