Общество

Александр Козловский почтил память 32 воинов в деревне Камено

В День защитника Отечества депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с сыном Кириллом возложили цветы к мемориальной доске в память о воинах Великой Отечественной войны в деревне Камено Куньинского района. Об этом депутат сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«Памятник был открыт в год 70-летия Великой Победы. Он установлен в центре деревни. На этом месте когда-то располагалось правление колхоза, именно отсюда мужчины уходили на фронт, здесь же их встречали с Победой, - рассказал депутат. - На доске - фамилии 32 уроженцев Камено. Восемь из них погибли в годы Великой Отечественной войны, остальные вернулись в родной край и восстанавливали народное хозяйство».



«Сегодня мы, потомки Победителей, обязаны не только чтить и хранить память о наших предках, но и передавать ее своим детям. Воспитывать молодежь на традициях наших дедов и прадедов — это наш святой долг», - подчернул Александр Козловский. «Именно любовь к Родине, которую показали наши Герои на полях сражений и в тылу, и в послевоенные годы, восстанавливая страну, должна стать жизненным ориентиром нынешнего и будущего поколений», - убежден он.