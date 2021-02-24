Общество

Псковские приставы взыскали 1 млн рублей в пользу травмированного подростка

В Пскове судебные приставы взыскали 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Так, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, умышленно причинил тяжкий вред здоровья подростку. Его признали виновным в совершении уголовного преступления и приговорили к 6 годам лишения свободы. Кроме того, взысканию подлежал 1 млн рублей компенсации морального вреда.

Благодаря обращению взыскания на валюту должника, которая находилась в сейфовой ячейке, часть задолженности была погашена. Денег хватило на внесение 237 тысяч рублей в счет взыскания морального вреда, рассказали в ведомстве.

Должник трудоустроился по месту отбывания наказания, куда направили постановление об удержании денежных средств. Деньги, начиная с октября 2020 года, ежемесячно перечисляла и супруга должника.

На февраль 2021 года задолженность взыскали в полном объеме. Всю денежную сумму в размере 1 млн рублей перечислили взыскателю.