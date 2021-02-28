Общество

Свечи в память о бойцах 6-й роты зажгли под Псковом

Литургия в память о бойцах 6-й роты состоялась у часовни святого Георгия Победоносца на территории 76-й десантно-штурмовой дивизии в деревне Череха Псковского района 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





После литургии свечи за упокой десантников в часовне зажгли семьи погибших бойцов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, командование ВДВ, представители исполнительной и представительной власти города и региона, общественных организаций.



Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции в Чечне 6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии приняла бой с многократно превосходящими силами террористов.



Указом президента за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоили звание Героя России, из них 21 - посмертно. 68 солдат и офицеров наградили орденом Мужества, 63 из них - посмертно.