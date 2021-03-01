Общество

Александр Юров недоволен работой по выявлению онкозаболеваний в ходе диспансеризации

Главный врач Псковского областного онкологического диспансера Александр Юров указал на неудовлетворительное качество работы по выявлению онкологических заболеваний в ходе диспансеризации населения. Об этом он сообщил во время совещания главы региона с медиками 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Основная причина высокой смертности - позднее выявление заболеваний. Для раннего выявления необходима полноценная диспансеризация в первичном звене. Каждую пятиминутку, каждую встречу я всех руководителей медицинских организаций регулярно призываю к грамотному проведению диспансеризации взрослого населения», - подчеркнул Александр Юров.

Он отметил, что проведение диспансеризации напрямую сказывается на ранней выявляемости онкологических заболеваний, на первой и второй стадиях. Проводимые проверки показывают, что эта работа не удовлетворяет тем аспектам, которые должны соблюдаться при проведении диспансеризации в профильных медучреждениях области, сказал главврач.

«Большая надежда на программу модернизации первичного звена здравоохранения, а также на грамотное, активное информирование населения руководителями медицинских организаций о необходимости прохождения диспансеризации на местах», - добавил Александр Юров.