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Общество

Облизбирком обеспечит ноутбуками все избирательные комиссии региона

04.03.2021 17:47|ПсковКомментариев: 0

593 ноутбука закупает Избирательная комиссия Псковской области для участковых избирательных комиссий. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Технические требования: диагональ - 15 дюймов, объем оперативной памяти - 4 Гб (тип DDR4 с возможностью расширения до 16Гб), шестипоточный процессор с 4 ядрами, частота процессора - 2,6 Гц, тип видеоадаптера - встроенный, объем SSD-накопителя - 120 Гб, объем HDD-накопителя - 1 Тб, операционная система - Windows 10. Ноутбуки будут поддерживать форматы беспроводной связи - Bluetooth и Wi-Fi.

Начальная (максимальная) цена контракта - 20 млн 755 тысяч рублей. Ноутбуки закупят за счет средств бюджета Псковской области.

Аукцион по определению поставщика пройдет в электронной форме 17 марта. Технику поставят до 31 мая по адресу: Псков, улица Некрасова, 23.

Ранее сообщалось, что к выборам 2021 года ноутбуками будут оснащены все избирательные комиссии псковского региона (их 609, часть оборудования уже закуплена). По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области, такая масштабная закупка техники для избиркомов происходит в регионе впервые и значительно повысит эффективность работы сотрудников избирательной системы.

Добавим, Избирательная комиссия Псковской области - единственная, которая обеспечивает материально-техническим оборудованием, включая программное обеспечение, все комиссии в регионе.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #госзакупки #облизбирком
Источник: Псковская Лента Новостей
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