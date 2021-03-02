Общество

Выход на лед запретят в Пскове с 5 марта

Выход на лед будет запрещен с завтрашнего дня в Пскове. Как сообщила администрация города в своем инстаграм-аккаунте, соответствующее распоряжение подписал исполняющий полномочия главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Запрет обоснован установившейся положительной температурой и выпадением осадков, которые ослабляют прочность льда. По данным ледовой разведки, на реках Великой и Пскове уменьшается толщина льда и появляются промоины», - отмечается в сообщении.



Псковичей призвали соблюдать осторожность. «Выход на лед водных объектов может быть опасен для жизни», - предупредили власти.