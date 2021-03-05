Общество

Псковский фермер намерен подать в суд на главу сельхозкомитета

Фермер из Печорского района Анвар Зуфаров, известный по проекту «Сыроварня в Бебешкино», в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил, что подаст в суд на председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николая Романова.



Анвар Зуфаров. Фото из социальной сети Facebook

Анвар Зуфаров отметил, что руководитель комитета нелицеприятно высказался о нем, в том числе в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН, состоявшейся 3 марта. «Это будут три заявления, - сказал он. - Первое - прямое оскорбление с использованием нецензурной лексики в 2019 году. Второе - защита чести и достоинства. Третье - защита репутации». Фермер не исключил, что это будет одно заявление, в котором он укажет все свои претензии.

Заявление в суд планируется направить на следующей неделе. «После восьмого числа», - уточнил он.

Анвар Зуфаров рассказал, что в 2019 году Николай Романов «публично обматерил» его на выставке-ярмарке «Псковские вкусы» в рамках Дней Псковской области в Москве. «Туда были приглашены лучшие фермеры и производители Псковской области, в том числе и Бебешкино», - сказал он.



Николай Романов

«Он сказал (на пресс-конференции - ред.), что видеться со мной не хочет, потому что я никто и ничего собой не представляю, что я хочу только денег, ничего не знаю. У меня, кстати, есть корочки. Проходил и бухгалтерию. И знания базовые по сельскому хозяйству. Опять-таки, у меня очень много дипломных обременений. Скажем так, образование у меня получше, чем у него», - считает фермер.

Смотрите также Началась трансляция пресс-конференции с Николаем Романовым

Анвар Зуфаров сообщил, что Николай Романов «завуалировано обвинил» его на пресс-конференции в некомпетентности. «Также он меня обвинил в том, что я просто человек с улицы, а я, извините, действующий фермер», - напомнил он и добавил, что лично сомневается в компетентности председателя комитета.

«Потом он говорит, что у меня ничего нет. И он, кстати, прав! У меня ничего нет! Уже ничего нет! Я - закрываюсь. Все! Деятельность я уже не веду, честно скажу», - продолжил он.

«Какое право имеет чиновник такого уровня так говорить?» - задается вопросом фермер. «Почему он имеет наглость в прямом эфире (на пресс-конференции ПЛН - ред.) так себя вести? Он кто вообще такой? Он - чиновник, он - государственный служащий, он - слуга народа. Я - народ».

Анвар Зуфаров сказал, что желает публичной дискуссии с председателем комитета Николаем Романовым. «Мы бы на равных спокойно побеседовали, подискутировали. С участием СМИ. Я не боюсь этого. Если бы я боялся прямой встречи, обладая низкой квалификацией, я бы максимально избегал встречи с Романовым», - добавил он.