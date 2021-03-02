Экономика

Началась трансляция пресс-конференции с Николаем Романовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции с председателем комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николаем Романовым.

Спикер расскажет, как усилиями псковских аграриев удается решать задачи импортозамещения и поднимать экономику Псковской области, как развиваются сельхозпредприятия в регионе, каких результатов удалось достичь в прошлом году, какие меры господдержки сегодня существуют в АПК и как ими можно воспользоваться.

Как аграрный сектор Псковской области переживает непростой период пандемии коронавируса? Какова динамика в целом по сельскому хозяйству, и по отдельным его направлениям: таким как, растениеводство, садоводство, животноводство, молочное животноводство, птицеводство? С какими настроениями фермеры и сельхозпредприятия вступают в новую посевную компанию?