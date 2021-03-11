Общество

Волонтеров приглашают в атмосферную деревню в Бежаницком районе

Волонтеров для укладки дров в поленницы в период с 26 по 31 марта ищут в Полистовском заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

«Вам нравится проводить время в тихих и атмосферных деревушках? И не боитесь тяжелой работы? Тогда вам к нам. Полистовскому заповеднику нужна волонтерская помощь!» - объявили они.

Заповедник предоставляет добровольцам бесплатное проживание в деревне Цевло Бежаницкого района, а также экскурсию по «визитной карточке» парка – экологической тропе «Плавницкое болото».

За подробной информацией можно обратиться к Ксении Антоновой: press@polistovsky.ru.