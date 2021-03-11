Общество

Псковский губернатор поручил контролировать темпы строительства детсада на Коммунальной

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой администрации города Пскова Александром Братчиковым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили ряд актуальных для регионального центра вопросов, касающихся социальной, дорожной и жилищно-коммунальной сферы.

Так, например, Александр Братчиков проинформировал об открытии дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Дошкольное учреждение расположено на улице Завеличенской и рассчитано на 140 мест. Из них 60 предназначены для детей до трех лет. Детский сад возведен в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

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Глава администрации города отметил, что с открытием дошкольного отделения в ПИЛГ будет организован целый лингвистический комплекс, направленный на всестороннее развитие детей раннего возраста. «Сад оборудован в соответствии с самыми современными требованиями и стандартами, предъявляемыми к дошкольным учреждениям. Здесь применяются эффективные методики, направленные на развитие личности ребенка, его интеллекта и таланта», — рассказал Александр Братчиков и добавил, что штат и детские группы полностью укомплектованы.

Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году новые детские сады и пристройки появились сразу в нескольких муниципалитетах. Работа по созданию новых мест для дошкольников продолжится и в текущем году. Так, глава региона поручил Александру Братчикову контролировать темпы возведения нового детского сада на улице Коммунальной, строительство которого стартовало в Пскове.

Далее стороны обсудили вопросы эффективности транспортной сферы в городе и деятельности управляющих компаний. В ходе встречи губернатор обратил внимание главы администрации города Пскова на то, что следует повысить скорость и качество уборки улиц в региональном центре, а по завершении таяния снега закончить работу по приведению в порядок улиц и дворов города.