Общество

Борис Елкин назвал причину задержек авиарейсов

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове назвал причину задержек авиарейсов.

«Причина прозаичная - погода, - отметил он. - К сожалению, иногда бывают негативные погодные условия, которые влияют на задержку либо отмену рейсов. Во многих аэропортах есть такая проблема. Бывают трудности с погодными условиями в других городах. Погода в этом году действительно очень снежная».

Борис Елкин заверил, что псковский аэропорт работает в штатном режиме.