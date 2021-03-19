Общество

Великолукские приставы побудили строительную организацию расплатиться с долгами

Руководство великолукской строительной организации оплатило 260 тысяч рублей задолженности, чтобы избежать исполнительского сбора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделение судебных приставов Великих Лук поступил исполнительный документ в отношении местной строительной организации. «Предмет исполнения - взыскание с организации основного долга по договору-заявке на перевозку груза, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также возмещение расходов по уплате государственной пошлины на общую сумму 260 тысяч рублей», - отметили в ведомстве.

Судебные приставы известили организацию-должника о возбуждении исполнительного производства, сроках для оплаты задолженности и сообщили о мерах принудительного взыскания, которые применят, если задолженность не погасят в срок.

Также руководство организации предупредили, что в случае неуплаты долга судебный пристав вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности. «Руководство предприятия, узнав о данном факте и возможных мерах принудительного исполнения, поспешило оплатить всю сумму долга», - добавили в пресс-службе.