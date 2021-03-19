Общество

Гидрометцентр обещает жителям Псковской области «воскресный залп»

Метель ожидается в Псковской области в воскресенье, 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Так, в воскресенье ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. «И метель возможна, и снег. Но это абсолютно нормально для начала третьей декады марта. Если говорить о климатической норме, то погода сейчас близка к той, которая должна быть. Даже не хватает снега, поэтому этот воскресный "залп" будет в пределах нормы», - рассказала Тала Нещадимова.

Предстоящая ночь будет холодной, продолжила она. «В отдельных районах - до -15°C . Но день завтра должен простоять относительно малооблачный, температура повысится», - сказала синоптик.

«Первая половина следующей недели будет еще с осадками, но теплее», - добавила Тала Нещадимова.

Отметим, что облачная погода, снег и метель ожидаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 20-21 марта. Прогнозируются налипание мокрого снега и метель в отдельных районах, пишет «Интерфакс». Обстановка на дорогах будет сложной.