Субсидии на реализацию социальных проектов будут выданы в Псковской области

Конкурс по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов для СОНКО пройдет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении информационной политики администрации региона.
В 2021 году Псковская область получила софинансирование в размере 10 200 000 рублей на проведение конкурса субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году конкурс пройдет в обновленном электронном формате. Для подачи заявки, экспертизы проектов планируется использовать платформу Фонда президентских грантов.
Суммы субсидий будут увеличены в сравнении с прошлыми годами значительно, но повысит и требования к качеству заявок участников. Старт конкурса запланирован на конец мая — начало июня 2021 года.
Социальный проект может быть направлен на:
Для качественной подготовки социальных проектов в конце апреля планируется проведение обучающих вебинаров по работе с платформой Фонда Президентских грантов. Спикером вебинара станет Олеся Назарой — начальник отдела общественных проектов Управления общественных проектов и молодежной политики администрации области.
Грантовый конкурс проводится администрацией Псковской области при поддержке Фонда-оператора Президентских грантов по развитию гражданского общества.
Подробности по проведению конкурса, условиям и порядку подачи заявок можно получить по телефонам: 8 (8112) 299–144, 8 (8112) 299–142.