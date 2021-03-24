Общество

Субсидии на реализацию социальных проектов будут выданы в Псковской области

Конкурс по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов для СОНКО пройдет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении информационной политики администрации региона.

В 2021 году Псковская область получила софинансирование в размере 10 200 000 рублей на проведение конкурса субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году конкурс пройдет в обновленном электронном формате. Для подачи заявки, экспертизы проектов планируется использовать платформу Фонда президентских грантов.

Суммы субсидий будут увеличены в сравнении с прошлыми годами значительно, но повысит и требования к качеству заявок участников. Старт конкурса запланирован на конец мая — начало июня 2021 года.

Социальный проект может быть направлен на:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни;

поддержку семьи, материнства, отцовства и детства;

поддержку молодежных проектов;

поддержку проектов в области науки, образования, просвещения;

поддержку проектов в области культуры и искусства;

сохранение исторической помощи;

защиту прав и свобод человека и гражданина, в том числе защиту прав заключенных;

охрану окружающей среды и защита животных;

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

развитие институтов гражданского общества;

выявление и поддержку молодых талантов в области культуры и искусства.

Для качественной подготовки социальных проектов в конце апреля планируется проведение обучающих вебинаров по работе с платформой Фонда Президентских грантов. Спикером вебинара станет Олеся Назарой — начальник отдела общественных проектов Управления общественных проектов и молодежной политики администрации области.

Грантовый конкурс проводится администрацией Псковской области при поддержке Фонда-оператора Президентских грантов по развитию гражданского общества.

Подробности по проведению конкурса, условиям и порядку подачи заявок можно получить по телефонам: 8 (8112) 299–144, 8 (8112) 299–142.