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Общество

Операции без надрезов и проколов на теле пациента будут делать псковские врачи

26.03.2021 13:58|ПсковКомментариев: 0

Молодые хирурги областной клинической больницы под руководством специалистов из Санкт-Петербурга провели серию операций на эндоскопическом оборудовании экспертного класса без надрезов и проколов на теле пациента. Медицинская эндовидеостойка и дуоденоскоп поступили в регион в рамках государственной программы улучшения медицинской помощи онкологическим больным и проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

 

«Это современное оборудование, которое позволяет через естественные отверстия пациента, в данном случае через рот, попасть в пищевод, желудок, 12-перстную кишку и сделать определённые исследования, поставить диагноз и, если потребуется, то одновременно провести необходимое оперативное вмешательство», - рассказал заместитель главного врача по хирургии, депутат областного Собрания, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

По словам хирурга, подобные операции не выполнялись в областной больнице последние семь лет – прежнее оборудование морально устарело и сломалось, а врач-эндоскопист ушёл на пенсию. Теперь в областной больнице подрастает смена. Заместитель главного врача по хирургии признался, что новое оборудование ждали с большим нетерпением. Молодых специалистов с нуля обучали работать на новой медтехнике. Сначала хирурги освоили диагностический этап и после нескольких месяцев практики достигли уровня готовности самостоятельно проводить более сложные манипуляции.

 
«Сегодня выполняется шесть операций под присмотром опытных специалистов из Мариинской больницы Санкт-Петербурга, - рассказал Игорь Дитрих. - Цель - усовершенствовать уже имеющиеся навыки наших хирургов на пациентах с более сложной патологией».

Заведующий хирургическим отделением Мариинской больницы, профессор Леонид Федотов отметил, что применение данного эндоскопического оборудования позволяет делать малоинвазивные манипуляции пациентам с тяжёлыми патологиями, тем самым избежать больших травмирующих операций. По словам профессора, период послеоперационной реабилитации составляет всего 3-4 дня.

«Первую операцию сегодня провёл я, пять остальных – псковские хирурги, мы их только страховали. Очень важно учить молодое поколение врачей работе на таком оборудовании, - подчеркнул Леонид Федотов. – Молодые специалисты видят, что эти манипуляции могут выполняться не только зарубежными, но и российскими врачами, и у них появляется определённая уверенность, что они тоже могут это делать».

Эндоскопическое оборудование будет применяться для диагностики опухолей желчевыводящих путей и поджелудочной железы, а также для лечения пациентов с хроническим панкреатитом и механической желтухой.

«Раньше мы оперировали таких пациентов классическим способом, при котором операционная травма для пациентов значительно выше, или направляли их за пределы региона. Сейчас практически всем больным, кому будет показано такое вмешательство, эту медицинскую услугу мы сможем предоставить в Псковской областной клинической больнице», - резюмировал Игорь Дитрих.

Теги: #псковское областное собрание #псковская областная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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