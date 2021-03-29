Общество

Более 2 млн средств реабилитации получили за год псковичи-инвалиды

Порядка 7 тысяч инвалидов, проживающих на территории Псковской области и обратившихся с заявлением в региональное отделение ФСС, были обеспечены средствами технической реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Специалисты организации удовлетворили более 25 тысяч заявок граждан и выдали более 2 миллионов средств реабилитации - от абсорбирующего белья до сложных протезных изделий. Сумма, затраченных на приобретение средств реабилитации, превысила 196 миллионов рублей.

Инвалиды активно пользовались возможностью компенсации стоимости самостоятельно приобретенных техсредств реабилитации по цене, которая была установлена на дату обращения с заявлением в отделение Фонда, последним исполненным в полном объеме контрактом. В результате компенсация за самостоятельно приобретенные 192 тысячи ТСР составила более 26 миллионов рублей.

Псковское отделение ФСС в 2020 году также продолжало участвовать в реализации пилотного проекта «Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов», призванного улучшить систему оповещения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким семьям специалисты отделения направили информационные письма, в которых законные представители детей были извещены о видах, сроках, способах доставки технических средств реабилитации. За прошедший год было удовлетворено порядка 1,2 тысяч заявок, 563 ребенка обеспечены техническими средствами реабилитации на сумму 20 миллионов рублей. Дети получили более 215 тысяч изделий.