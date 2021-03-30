Общество

«Невероятный красавец»: телеведущий Борис Корчевников посетил Псков

Известный телеведущий Борис Корчевников посетил Псков. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте 30 марта.

Фото: инстаграм-аккаунт Бориса Корчевникова

Под одним из опубликованных фото Борис Корчевников написал, что ему и до этого приходилось посещать Псков. Он отметил красоту и святость города. «‎Псков - невероятный красавец. Я здесь который уже раз. Город очень изменился за последние годы, стал уютнее и очень для людей. И, конечно, это святой город», - написал телеведущий.

Фото: инстаграм-аккаунт Бориса Корчевникова

Борис Корчевников также посетил Псково-Печерского монастырь и встретился с митрополитом Тихоном. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал фотографии «с владыками» — Тихоном и его котом.

Фото: инстаграм-аккаунт Псково-Печерского монастыря