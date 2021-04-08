Общество

Псковичей приглашают присоединиться к субботнику на Гремячей горе

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с членами Общественного совета при комитете и прихожанами храма Козьмы и Дамиана с Гремячей горы приглашают псковичей присоединиться к субботнику, который пройдет 16 апреля.

Организационный сбор состоится в 15.00 у входа в парк на Гремячей горе (рядом с домом №13 по улице Герцена).

Цель субботника - приведение в порядок территории парка после зимы, уборка мусора. Все участники будут обеспечены необходимыми инструментами и средствами защиты, но собственные перчатки и грабли - не возбраняются.

Добавим, что в настоящее время разрабатывается концепция обустройства парка на Гремячей горе. В частности, этому вопросу будет посвящена ближайшая встреча Общественного совета при комитете по охране памятников, которая состоится в апреле.