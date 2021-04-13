Общество

Александр Братчиков назвал непростым решение о строительстве школы на Юбилейной

Глава администрации Пскова Александр Братчиков назвал непростым решением строительство новой школы на улице Юбилейной в Пскове. Об этом шла речь 14 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Решение было непростое - все-таки зеленая зона, на территории города их немного, с другой стороны, у нас есть острая необходимость. Очень перегружены 10-я и 19-я школы», - сказал Александр Братчиков. Школа №10, рассчитанная на 700 учеников, сегодня принимает порядка 1500 школьников и работает даже не в две смены, а фактически в три. Получать образование в таких условиях это недопустимо, отметил гость студии.

«Нужны учебные заведения в шаговой доступности. Построен огромный микрорайон на улицах Шестака, Доставалова», - сказал Александр Братчиков и добавил, что в новом районе живет много военнослужащих с семьями.

В конце апреля должен состояться конкурс на строительство новой школы. Если будет выбран подрядчик, после майских праздников он приступит к строительству. Срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2022 года, строительство займет полтора года. Новая школа рассчитана на 800 мест и разгрузит школы №10, №19 и частично школу №23.

По его словам, частично будет компенсирована прогулочная зона. Сейчас идут переговоры по приведению в порядок территории лагеря «Шталаг-372», находящейся под защитой органов охраны памятников. Александр Братчиков определил статус этого места - «сквер с мемориальной зоной».