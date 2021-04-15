Общество

ПФР: На некоторые цели маткапитал можно использовать, не дожидаясь трехлетия ребенка

В органы Пенсионного фонда РФ часто поступают вопросы, на что можно направить средства материнского капитала, не дожидаясь 3-летия ребенка. В отделении ПФР по Псковской области дали соответствующие разъяснения Псковской Ленте Новостей.

Сразу после рождения (усыновления) ребенка и получения сертификата семья может направить средства маткапитала не на все цели, а только на их часть:

- на первоначальный взнос при покупке квартиры в ипотеку или погашение основного долга, или процентов, если у семьи уже есть жилищный кредит или она планирует его взять;

- на получение ежемесячных денежных выплат. Право на них имеют семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с января 2018 года. Ежемесячные выплаты можно получать до исполнения ребенку трех лет;

- на дошкольное образование детей, в том числе старших в семье, посещающих детские сады. Средствами капитала можно оплатить занятия в кружках, спортивных секциях и т.д. при условии, что дошкольное образовательное учреждение находится на территории Российской Федерации и имеет лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг. Перечисление средств в данном случае осуществляется на счет образовательной организации безналичным путем;

- на компенсацию расходов на приобретение товаров из определенного перечня для социальной адаптации ребенка-инвалида. При этом товар или услуга, которую семья планирует приобрести для ребенка-инвалида, должна быть одобрена лечащим врачом и впоследствии включена в индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА).

Напомним, что материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей. С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также любой последующий ребенок, если до этого право на маткапитал не возникало или не оформлялось). С 2020 года право на капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок.

Направить средства материнского капитала можно по следующим направлениям: на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, получение ежемесячных выплат из средств маткапитала семьями с низкими доходами.

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном режиме. Информация о получении семьей маткапитала направляется в «Личный кабинет» владельца сертификата на сайте ПФР или портале госуслуг.

Всего в Псковской области выдано 44269 сертификатов на материнский капитал.