Общество

Великолучанин оплатил долг, чтобы продать дом и автомобиль

Житель Великих Лук оплатил задолженность в сумме более 211 тысяч рублей по налоговым и кредитным платежам, а также платежам за услуги связи после принятых судебным приставом мер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В установленный законом добровольный срок мужчина задолженность не оплатил, поэтому судебный пристав-исполнитель применил к нему меры принудительного исполнения: обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках, вынес постановление о взыскании исполнительского сбора.

«Наиболее действенной мерой, побудившей должника оплатить задолженность, стал запрет на регистрационные действия в отношении его имущества, - отметили в ведомстве. - В собственности у гражданина находился земельный участок с домом и автомобиль. Мужчина захотел продать дом с участком. Так как есть запрет на регистрационные действия, сделка не могла состояться. В итоге должник изыскал денежные средства и погасил всю задолженность. Оплачен был и исполнительский сбор».

В результате ограничения и запреты были сняты, добавили в ведомстве.