Общество

Акцию по сдаче крови провели в псковском УФСИН

В национальный день донора крови сотрудники УФСИН России по Псковской области посетили областную станцию переливания крови и сдали кровь для нуждающихся людей. Мероприятие прошло по инициативе представителей женсовета и совета молодых специалистов пенитенциарного ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Национальный день донора отмечают в России 20 апреля, начиная с 2007 года. Эта дата посвящена тем, кто сдает свою кровь ради спасения жизни других. Чествуют в этот день и врачей, чья работа связана со сбором крови и ее переливанием.

«Для стоящих на страже справедливости сотрудников УИС данная акция – добрая традиция. Многие из пришедших сегодня учувствуют в донорстве не впервые и считают своей прямой обязанностью помогать людям и делать важное общественно-полезное дело», - рассказали в ведомстве.

Перед сдачей крови все добровольцы заполнили специальную анкету о самочувствии и состоянии здоровья, прошли необходимый предварительный медицинский осмотр, а затем лаборанты провели исследование крови на определение группы и резус-фактора.

«Мне кажется, такие акции делают нас лучше и добрее, учат сострадать и помогать друг другу. Беда может случиться с каждым, главное не оставаться в стороне», - отметила председатель женсовета УФСИН России по Псковской области Елена Антропова.