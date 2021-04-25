Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Герои нашего времени
Модно и практично
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Уникальная разработка Nordman
Жить экологично очень просто
Мусор для ЮНЕСКО
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
Доска позора
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 25.04.2021 22:210 Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 36 тысяч 26.04.2021 20:410 «Молодежка ОНФ» со студентами колледжа провели субботник в Горайском парке 26.04.2021 20:260 Псковские школьники принимают участие в олимпиаде по финансовой грамотности 26.04.2021 20:150 Работники «Псковских тепловых сетей» провели комплекс мероприятий по уборке города 26.04.2021 19:550 В Псковском облсовпрофе определили лучших «знатоков по охране труда» 26.04.2021 19:440 Букетная лавка и кофейня-булочная стали участниками конкурса «Чистый Псков»
 
 
 
Самое популярное 23.04.2021 13:238 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае 19.04.2021 14:2819 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 20.04.2021 13:278 Здравствуй, старый новый мост 19.04.2021 15:191 Ольга Тимофеева возглавила комитет по культуре Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские школьники принимают участие в олимпиаде по финансовой грамотности

26.04.2021 20:26|ПсковКомментариев: 0

Более тысячи псковских школьников приняли участие во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

С 13 апреля по 17 мая на образовательной платформе Учи.ру проходит всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1–9-х классов. Проект реализуется Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.

Только за первую неделю пробного тура олимпиады в ней приняли участие более тысячи школьников из Псковской области.

В день начала основного тура соревнований, 27 апреля, в 13 субъектах Российской Федерации пройдут торжественные открытия олимпиады с участием глав регионов, а председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?». Начало урока — в 9.30 по московскому времени, он подойдет для учащихся 6-х классов и старше. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах учителей и учеников 6–11-х классов на платформе Учи.ру, в сообществе Банка России в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.

Главная задача олимпиады — познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности. Участники будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансовом рынке. Участие в соревновании бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру.

Теги: #Центробанк #школьники #финансовая грамотность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?
В опросе приняло участие 44 человека
26.04.2021, 20:410 «Молодежка ОНФ» со студентами колледжа провели субботник в Горайском парке 26.04.2021, 20:260 Псковские школьники принимают участие в олимпиаде по финансовой грамотности 26.04.2021, 20:150 Работники «Псковских тепловых сетей» провели комплекс мероприятий по уборке города 26.04.2021, 19:550 В Псковском облсовпрофе определили лучших «знатоков по охране труда»
26.04.2021, 19:440 Букетная лавка и кофейня-булочная стали участниками конкурса «Чистый Псков» 26.04.2021, 19:350 Территория памятника на Соколихе станет визуально более интересной 26.04.2021, 19:260 Шесть ДТП зафиксировано на территории ОЖД в первом квартале текущего года 26.04.2021, 19:120 Кафе быстрого питания присоединилось к конкурсу «Чистый Псков»
26.04.2021, 19:050 На псковича, основавшего криминальный бизнес по установке электросчетчиков, завели уголовное дело 26.04.2021, 19:030 Заключен контракт на освещение автобусных остановок в Псковском районе 26.04.2021, 18:560 Жителям региона предлагают нарисовать комиксы про Псковскую область 26.04.2021, 18:461 Михаил Ведерников и Игорь Сопов обсудили подготовку Псковской области к тестированию системы дистанционного голосования
26.04.2021, 18:380 Псковичей призывают сообщать о противоправных действиях коллекторов 26.04.2021, 18:270 Псковички получили медали на соревнованиях по спортивной аэробике в Калининграде 26.04.2021, 18:200 «Единая Россия» внесла поправки для реализации социальных положений послания Путина 26.04.2021, 18:160  В Пскове проходит турнир по футболу в рамках V летней Спартакиады 
26.04.2021, 18:070 Профсоюзный актив Псковской области принял участие в селекторном совещании с ФНПР 26.04.2021, 18:030 В преддверии 9 мая в Пскове пройдет федеральная акция #ПомнимВместе 26.04.2021, 17:550 Кипр с 10 мая открывается для вакцинированных от COVID-19 туристов 26.04.2021, 17:420 Cтоловая «Скобарь» пополнила список участников конкурса «Чистый Псков»
26.04.2021, 17:344 Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального 26.04.2021, 17:330 Реплика Донецкого: Чернобыль на фоне вялотекущей катастрофы 26.04.2021, 17:234 Самый популярный в Псковской области картофель раздают жителям региона 26.04.2021, 17:080 Удостоверение заслуженного тренера России вручили великолучанину
26.04.2021, 17:078 Большинство читателей ПЛН не видят смысла проводить Парад Победы 26.04.2021, 17:010 Денис Иванов высадил голубые ели у бюста академика Кикоина в Пскове  26.04.2021, 16:560 Организации самостоятельно определяют порядок работы с 4 по 7 мая - Татьяна Голикова 26.04.2021, 16:501 Объекты Псковского крома оснастят современными коммуникациями
26.04.2021, 16:420 Коллектив «Снежинки» навел порядок на городском рынке на Запсковье 26.04.2021, 16:350 Общественный пресс-центр ПЛН: Сегодня и завтра приграничного сотрудничества в Пскове 26.04.2021, 16:162 Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы 26.04.2021, 16:040 Виталий Козырев рассказал об актуальных изменениях для владельцев недвижимости
26.04.2021, 15:532 Магазин «Цветомаркет» навел порядок на прилегающей территории 26.04.2021, 15:461 Александр Козловский будет отстаивать развитие инициативного бюджетирования в России 26.04.2021, 15:350 Кадровый дефицит испытывает Псковская станция скорой помощи 26.04.2021, 15:340 Мокрый снег ожидается в Псковской области 27 апреля
26.04.2021, 15:260 Военная прокуратура Псковского гарнизона организует приемы каждый день 26.04.2021, 15:140 Автобусное направление Петербург - Псков вошло в топ-10 самых популярных на майские праздники 26.04.2021, 15:030 Новый мурал памяти Героя России Романа Соколова появился в Пскове 26.04.2021, 14:590 Около 5,5 тысяч жителей Псковской области отметили Вербное воскресенье
26.04.2021, 14:500 Правительство сократило сроки техприсоединения к электросетям 26.04.2021, 14:406 Властям региона придется работать, не поднимая головы — Александр Козловский 26.04.2021, 14:270 Нагрузка на станции скорой помощи в Псковской области снизилась на 50% 26.04.2021, 14:260 В 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы в Пскове прошел памятный митинг
26.04.2021, 14:180 «Постскриптум»: Самочувствие псковского турсектора и субботник единороссов. ВИДЕО 26.04.2021, 14:120 В Бежаницком районе осудили женщину за кражу аудиокассет и повидла 26.04.2021, 14:000 Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Моя страна — моя Россия» 26.04.2021, 13:410 Сбербанк на Северо-Западе вдвое увеличил выдачу ипотечных кредитов
26.04.2021, 13:270 Все сотрудники скорой помощи в Псковской области получат премии 26.04.2021, 13:140 Очередная сессия Псковской гордумы назначена на 29 апреля 26.04.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 26.04.2021, 12:4812 Александр Козловский: После каждой речи Путина можно издавать книгу афоризмов
26.04.2021, 12:430 Посвященный Великой Победе концерт состоится в Пскове 6 мая 26.04.2021, 12:350 В Псковской области подвели итоги региональных конкурсов профмастерства 26.04.2021, 12:240 Псковские курсанты оказали помощь вдове ветерана Великой Отечественной войны 26.04.2021, 12:130 Магазин «Вимос» стал участником конкурса «Чистый Псков»
26.04.2021, 12:061 Пскович украл почти 300 саженцев туй 26.04.2021, 12:050 «Постскриптум»: Самочувствие турсектора Псковской области и субботник единороссов 26.04.2021, 12:000 Новые бренды пополнили СНГБ-Маркет 26.04.2021, 11:500 Пскович занял 3 место на турнире по кикбоксингу в Италии
26.04.2021, 11:390 Участки региональных дорог перекроют в Гдове 2 мая 26.04.2021, 11:300 «Гайд-парк»: Александр Козловский о подготовке к выборам и формировании комфортной среды 26.04.2021, 11:247 В российских школах предлагают ввести новый предмет 26.04.2021, 11:190 Родители и ученики Гуманитарного лицея навели порядок на набережной Великой
26.04.2021, 11:154 Еще пять человек умерли от коронавируса в Псковской области 26.04.2021, 11:130 Пьяного водителя «Инфинити» остановили в Пскове 26.04.2021, 11:070 ЛДПР приглашает псковичей к участию в конкурсе в соцсетях 26.04.2021, 11:000 Пскович-ликвидатор рассказал о Чернобыльской катастрофе
26.04.2021, 10:520 Ночью росгвардейцы задержали 18-летнюю псковичку за кражу алкоголя 26.04.2021, 10:442 Запрет на вывоз бензина могут ввести в России 26.04.2021, 10:390 «Беседка»: Как пройдет первый День работников скорой помощи в Псковской области? 26.04.2021, 10:350 В Псковской области стартовало голосование за объекты благоустройства
26.04.2021, 10:281 Партия «Новые люди» и экс-мэр Якутска готовят программу развития регионов 26.04.2021, 10:140 Фугасную ракету нашли в псковской деревне Соловьи 26.04.2021, 10:090 Псковская область заняла 58 место в рейтинге регионов по размеру вкладов населения 26.04.2021, 10:001 Азартная игра с жертвой
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.