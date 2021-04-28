Общество

День Знамени Победы отмечают в Псковской области 30 апреля

Цветы к могиле уроженца бывшего Островского уезда Михаила Минина 30 апреля, в День Знамени Победы, возложил помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака Армен Мнацаканян. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Армена Мнацаканяна

30 апреля 1945 года в 22.40 штурмовая группа под командованием капитана Владимира Макова одной из первых водрузила Красное Знамя над зданием Рейхстага в Берлине. Среди бойцов группы был и почетный гражданин Пскова Михаил Минин. Как рассказал Армен Мнацаканян, судьба «подарила ему счастье быть знакомым с этим легендарным, но невероятно скромным, молчаливым человеком».

«Хорошо помню, как Михаил Петрович (Минин - ред.) вместе с еще одним знаменитым фронтовиком Иваном Васильевичем Васильевым приезжали в Пушкинские Горы, где я в то время работал в музее-заповеднике "Михайловское". Приезжали по общественной работе, по делам патриотического воспитания и ветеранских организаций, - написал Армен Мнацаканян. - Поражало, как они в себе сочетали простоту общения и внутреннюю силу, порядочность, совестливость, такт и жизнелюбие. Никакой бравады, никакого геройства. И ни единого слова не вытащить было про войну, когда общались в обиходе, решив все вопросы. Не даром говорят: люди, прошедшие ад военного лихолетья, старались реже о нем вспоминать».

Каждый пскович имеет полное право сказать: «Я помню. Я горжусь», подчеркнул помощник вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Напомним, 28 февраля 2019 года, на 29-й сессии Псковского областного Собрания парламентарии единогласно поддержали проект закона «О внесении изменения в статью 2 закона Псковской области «О копии Знамени Победы». В городском поселении Идрица установили дату празднования водружения штурмового флага Идрицкой дивизии на здании Рейхстага в Берлине в мае 1945 года.

За установление региональной памятной даты «День Знамени Победы» Армен Мнацаканян поблагодарил депутатов Псковского областного Собрания и губернатора Михаила Ведерникова.