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Общество

Прием заявок на конкурс по реконструкции технического лицея продлится до 21 мая

30.04.2021 18:01|ПсковКомментариев: 0

Прием заявок на участие в конкурсе по реконструкции здания Псковского технического лицея продлится до 21 мая. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

«К сожалению, процесс расторговки объекта затянулся в силу ряда причин», - сказал он, признав, что некоторые вопросы на муниципальном уровне можно было решить быстрее. «Так или иначе, срок окончания приема заявок на реставрацию продлится до 21 мая. Объект непростой, было много жалоб на техзадание. Поскольку это памятник, есть значительные обязательства, и потенциальные участники конкурса активно просили изменить некоторые позиции, которые считали некорректными, и каждую приходилось рассматривать комиссионно», - уточнил Александр Коновалов.

В случае наличия заявок на участие в конкурсе и отсутствия жалоб со стороны ФАС договор на реконструкцию здания лицея будет подписан до середины июня.

Со следующего учебного года ученики технического лицея будут учиться в здании филфака ПсковГУ на улице Некрасова, 24.

Теги: #образование #реконструкция #лицей
Источник: Псковская Лента Новостей
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