Общество

Провести майские праздники дома призвал псковичей главврач областной больницы

Соблюдать меры профилактики коронавируса в период длинных майских праздников призвал жителей Псковской области главный врач Псковской областной клинической больницы Анатолий Волков.

По его словам, такой длительный период нерабочих дней - с 1 до 10 мая - установлен в стране неслучайно — при соблюдении профилактических мер это позволит избежать всплеска заболеваемости коронавирусом. «Социальная дистанция, самоизоляция и ношение защитных масок — самое главное правило, которому надо следовать в обязательном порядке, чтобы избежать роста инфицирования», - подчеркнул главврач больницы.

Самым правильным, по его мнению, было бы провести майские праздники с семьей на даче, поскольку на свежем воздухе минимальная угроза инфицирования. «Но погода не позволяет находиться на природе. Поэтому было бы правильно провести это время в семейном кругу дома», - заключил Анатолий Волков.