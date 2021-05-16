Общество

Псковичи совершили десантирование с кислородным оборудованием

В рамках занятий по воздушно-десантной подготовке более 20 военнослужащих подразделения специального назначения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск из Рязани совершили десантирование парашютным способом из самолета Ил-76мд с высоты 6 тысяч метров, с использованием кислородного оборудования. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Российской Федерации.

Погрузка личного состава была произведена на аэродроме «Кресты» в Пскове, после чего самолет, набрав установленную высоту 6 тысяч метров, произвел десантирование 20 парашютистов.

Десантирование личного состава выполнялось при скорости самолета более 360 км/ч, с использованием комплектов для высотного десантирования «Юнкер-О», в состав которых входит парашютная система специального назначения «Стайер» и комплект кислородного оборудования отечественного производства «ОКСИ Высота».

Время свободного падения парашютистов после отделения от самолета составило чуть более 1,5 минут, а снижение на открытом куполе парашютной системы около 5 минут.

Десантирование прошло без происшествий, материальная часть отработала штатно.