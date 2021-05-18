Общество

Акция «Читай, страна!» проходит в Псковской области

Дедовичские активисты волонтерского центра «Единой России», члены местного отделения партии передали более 100 книг в отделение сестринского ухода районной больницы, библиотеку Пожеревицкого дома-интерната и в Службу социальной реабилитации несовершеннолетних Центра соцобслуживания в рамках акции «Читай, страна!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Мы проводим нашу акцию в преддверии общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая. Книги собирали наши активисты партии. Читайте на здоровье!» - сказала во время вручения книг секретарь местного отделения партии Юлия Петрова.

Отметим, акция «Читай, страна!» проходит во всех муниципалитетах Псковской области. Невельские партийцы тоже присоединились к акции и передали книги в центральную районную больницу.

В местных отделениях партии работают пункты для сбора литературы.