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Общество

Более 5 тысяч псковских семей дистанционно получили сертификаты на маткапитал

28.05.2021 16:32|ПсковКомментариев: 0

5 414 семей в Псковской области получили сертификаты на материнский капитал без личного обращения в Пенсионный фонд РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в Пенсионный фонд из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные о том, что семье предоставлен сертификат, фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и появляются в Личном кабинете лица, имеющего право на маткапитал, на сайте ПФР или на портале госуслуг.

«Единственное, что нужно иметь потенциальному владельцу сертификата – доступ к электронным сервисам, то есть возможность войти в свой личный кабинет. Тем, кто еще этого не сделал, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, подтвердить учетную запись, получить логин и пароль», - пояснили специалисты.

В ПФР рассказали, что не выходя из дома сегодня можно не только получить сертификат, но и распорядиться его средствами. Обратиться в электронном виде за направлением средств материнского капитала на строительство или реконструкцию жилья (как на первую, так и на вторую части), на оплату образования детей или содержания (присмотр и уход) в детском саду.

Что касается использования МСК для погашения долга и процентов по кредитному договору или для уплаты первоначального взноса при оформлении кредита на улучшение жилищных условий, то заявление оформляется непосредственно в банке, в котором семья получает кредит на покупку или строительство жилья. Банк самостоятельно перенаправляет заявление и сведения из кредитного договора в ПФР.

«Если семья решила использовать средства материнского капитала для оплаты стоимости жилья непосредственно продавцу, то заявление можно подать через Единый портал госуслуг или в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР», - добавили в учреждении.

Также заявление можно подать и на установление ежемесячной денежной выплаты из средств МСК. Все необходимые справки и документы специалисты органов ПФР запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

С 2007 по 2021 год в Псковской области выдали 44 634 сертификатов на материнский (семейный) капитал. Из них 1321 сертификат в 2021 году. Всего с 2007 года 38 764 владельца сертификата распорядились средствами МСК на общую сумму 11,61 млрд рублей. Из них:

  • 28 783 человека на улучшение жилищных условий (11,15 млрд рублей)
  • 5027 человек на обучение детей (181,72 млн рублей)
  • 17 человек на накопительную пенсию матери (4,7 млн рублей)
  • 1 человек на приобретение компьютера для ребенка-инвалида (46,14 тысячи рублей)
  • 4936 человек на ежемесячную выплату (280,96 млн рублей).
Теги: #пенсионный фонд #материнский капитал #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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