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Общество

Александр Седунов станет директором Псковского политехнического колледжа

28.05.2021 13:51|ПсковКомментариев: 0

Бывший председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов будет назначен директором Псковского политехнического колледжа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в образовательном учреждении.

На данный момент должность и. о. директора занимает Елена Бузницкая. На это место ее назначили два года назад, когда пост руководителя учебного заведения покинул Олег Лебедев.

«Сейчас приказа еще нет, назначение произойдет в ближайшие дни», - уточнили в колледже. После назначения Александра Седунова Елена Бузницкая продолжит работу в качестве заместителя директора по учебно-производственной работе.

Ранее стало известно, что Александр Седунов покинул пост председателя регионального комитета по образованию по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Председателем комитета назначили Андрея Ермакова, ранее занимавшего должность директора школы №1362 в Москве.

Теги: #Псковская область #назначения #комитет по образованию Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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