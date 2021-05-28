Общество

Делегация из Пскова примет участие во Всероссийском форуме финно-угорских народов

Псковская делегация примет участие во Всероссийском форуме финно-угорских народов в Ижевске, который пройдет 3-4 июня. Его участниками станут представители малой народности сето и финнов-ингерманландцев.

Лидер российских сето Хелью Маяк рассказала, что кроме нее на форум поедут представительница малочисленной народности сето Елена Вариксоо и председатель Псковской городской общественной организации финнов-ингерманландцев «Пикку Инкери» Хилья Коростелева.

Псковскую делегацию, помимо непосредственно форума, ждет также культурная программа. Также состоится прием главы Удмуртской Республики.

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