Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лицей Ростелекома
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Модно и практично
чем занять ребенка летом
Акция «Импортируй с нами!»
БОПЭТ цифры и факты
Для чего это нужно и где установить?
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
юность в сапогах
 
 
 
ещё Общество 31.05.2021 06:580 Роспотребнадзор снял с контроля очаги COVID-19 в ПсковГУ и областной больнице 31.05.2021 08:240 Названы причины хронической усталости 31.05.2021 08:120 Почти 50% работодателей считают, что наличие курящих сотрудников ведет к неэффективной трате времени 31.05.2021 07:420 В Псковской области ожидаются заморозки 31.05.2021 07:160 Мошенники начали обманывать россиян при «приеме на работу» 31.05.2021 06:580 Роспотребнадзор снял с контроля очаги COVID-19 в ПсковГУ и областной больнице
 
 
 
Самое популярное 28.05.2021 11:209 Александр Братчиков рассказал, что построят вместо рынка на Четырех углах 28.05.2021 13:510 Александр Седунов станет директором Псковского политехнического колледжа 28.05.2021 17:4717 Золотые дети Пскова - кого воспитывают местные випы 28.05.2021 14:036 Интерактив: Бардак в поликлинике на Коммунальной 29.05.2021 15:2016 Речное адмиралтейство предложено открыть в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области ожидаются заморозки

31.05.2021 07:42|ПсковКомментариев: 0

О неблагоприятном погодном явлении предупреждают жителей Псковской области. «Ночью 31 мая местами по Псковской области в воздухе и на почве ожидаются заморозки 0-2 градуса», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Жителям региона рекомендуют организовать укрытие деревьев защитным материалом, он должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т. д.).

Также в ведомстве отметили, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности. Псковичам советуют:

- недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода, которых имеют поврежденную изоляцию;

- нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления;

- при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией;

- запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов;

- нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;

- категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления;

- в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Теги: #погода #Псковская область #заморозки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?
В опросе приняло участие 264 человека
31.05.2021, 08:460 Стало известно, кто чаще всего уходит в отпуск 31.05.2021, 08:350 Условный срок получил житель Дедовичского района, ударивший собутыльника 31.05.2021, 08:240 Названы причины хронической усталости 31.05.2021, 08:120 Почти 50% работодателей считают, что наличие курящих сотрудников ведет к неэффективной трате времени
31.05.2021, 07:593 «Национальный рекорд»: явка на праймериз «Единой России» превысила 11 млн человек 31.05.2021, 07:561 Ученый предупредил об угрозе появления COVID-26 и COVID-32 31.05.2021, 07:420 В Псковской области ожидаются заморозки 31.05.2021, 07:310 Часть уплаченного НДФЛ предложили выдавать на ипотеку
31.05.2021, 07:160 Мошенники начали обманывать россиян при «приеме на работу» 31.05.2021, 06:580 Роспотребнадзор снял с контроля очаги COVID-19 в ПсковГУ и областной больнице 30.05.2021, 22:310 Дети из островского отделения «Особые дети – могут» посетили Великий Новгород 30.05.2021, 22:156 В России предложили не продавать одному человеку больше пяти литров алкоголя в год
30.05.2021, 21:585 Сын главы Пскова Елены Полонской впервые поучаствовал в голосовании 30.05.2021, 21:410 Спасатели на лодках будут следить за купанием детей в российских летних лагерях 30.05.2021, 21:290 Пенсионерку с родимым пятном на щеке разыскивают в Пскове 30.05.2021, 21:105 Явка в предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области составила около 17%
30.05.2021, 20:510 Александр Братчиков: В парламенте оптимальна комбинация опыта и молодости 30.05.2021, 20:320 В Пскове презентовали книгу об объекте культурного наследия XVI века 30.05.2021, 20:134 Ребенок и сотрудник Росгвардии пострадали при стрельбе в Екатеринбурге 30.05.2021, 19:540 Жители Порхова ожидают появление семьи медведей в местном сквере
30.05.2021, 19:351 В Псковской области зафиксировали единичные замечания во время предварительного голосования 30.05.2021, 19:171 Показ спектакля о проблемах подростков прошел в Пскове 30.05.2021, 18:580 В России хотят ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду 30.05.2021, 18:400 Дмитрий Быстров посетил участки предварительного голосования в Острове
30.05.2021, 18:210 Суд обязал осужденного из себежской колонии сделать флюорографию 30.05.2021, 18:021 Израиль с 31 мая запрещает своим гражданам посещать Россию 30.05.2021, 17:431 Алексей Севастьянов рассказал об одной из обязанностей каждого партийца 30.05.2021, 17:241 Коммунисты высадили цветы у бюста Ленина в Дедовичах
30.05.2021, 17:050 Рекордное число автокредитов выдали россиянам в апреле 30.05.2021, 16:467 Андрей Михайлов о предварительном голосовании: Призываю каждого исполнить свой гражданский долг 30.05.2021, 16:270 Взрывоопасный предмет идентифицировали в Великих Луках 30.05.2021, 16:080 Аналитики определили, какие резюме в России отклоняет каждый второй работодатель
30.05.2021, 15:4814 Кот митрополита Тихона навестил знакомую в Москве 30.05.2021, 15:292 Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на российскую вакцину от коронавируса 30.05.2021, 15:090 Врача Псковской горбольницы просят отметить в рамках проекта ПЛН 30.05.2021, 14:502 В ходе голосования «Единой России» поступило 10 сообщений о возможных нарушениях
30.05.2021, 14:310 Россияне стали больше уходить в минус по банковским картам 30.05.2021, 14:120 До 21°C прогреется воздух в Псковской области 31 мая 30.05.2021, 13:531 Биохимик рассказала, как оценить качество питьевой воды самостоятельно 30.05.2021, 13:340 По итогам чемпионата по стрельбе хрустальный пистолет остался в администрации Псковской области
30.05.2021, 13:150 Антон Минаков и Сергей Литвиненко о работе фракции ЛДПР в областном Собрании 30.05.2021, 12:550 В Псковской области на 12.00 явка на предварительном голосовании составила более 8% 30.05.2021, 12:500 От книги XVIII века до свежего «МультПушкина»: опубликована программа Дней Пушкинской поэзии в «Михайловском» 30.05.2021, 12:323 Игорь Дитрих: У нас в семье 12 медиков, мы голосуем вместе
30.05.2021, 12:133 Около 400 псковичей стали участниками полумарафона «ЗаБег» 30.05.2021, 12:010 ДТП затрудняет движение на улице Труда в Пскове 30.05.2021, 11:480 Глава города проверила соблюдение мер безопасности на предварительном голосовании в Пскове 30.05.2021, 11:290 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области
30.05.2021, 11:120 В Себеже проходит благотворительное мероприятие по сбору средств на мемориал в Идрице 30.05.2021, 10:540 Жители России объяснили нежелание заводить детей 30.05.2021, 10:359 Александр Котов рассказал, за кого отдал голос на предварительном голосовании «Единой России» 30.05.2021, 10:170 «Новые люди» очистили от мусора берег Псковы у Гремячей башни
30.05.2021, 09:573 Историки раскрыли новые обстоятельства «‎Ледового побоища» 30.05.2021, 09:380 Молодая женщина погибла при пожаре в Кунье 30.05.2021, 09:201 Аналитики сравнили эффективность вакцин от коронарируса для женщин и мужчин 30.05.2021, 09:000 Предварительное голосование «Единой России» проходит в Псковской области
30.05.2021, 00:525 «Единая Россия» завершает предварительное голосование по определению кандидатов на сентябрьские выборы 30.05.2021, 00:370 «Челси» Абрамовича выиграл Лигу чемпионов 29.05.2021, 21:553 Доктор Мясников назвал ожирение «национальным бедствием России» 29.05.2021, 21:100 Команды Пскова и Петрозаводска сыграют в матче Юношеской футбольной лиги
29.05.2021, 20:546 Путин и Лукашенко договорились о госкредите и открытии новых рейсов 29.05.2021, 20:111 Полиция разъяснила псковичам, как предупредить дачные кражи 29.05.2021, 19:309 «Справедливую Россию» хотят объединить с КПРФ 29.05.2021, 18:270 Сборная России победила Швейцарию в матче чемпионата мира по хоккею
29.05.2021, 18:040 Работа по предупреждению пожаров продолжается в Псковской области 29.05.2021, 17:593 Ученые нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19 29.05.2021, 17:303 В Сочи продолжились переговоры Путина и Лукашенко 29.05.2021, 16:500 Учащиеся детской театральной студии «Гвозди» продемонстрировали свои навыки
29.05.2021, 16:280 Полиция потребовала от псковичей не оставлять детей без присмотра у открытых окон 29.05.2021, 16:148 Голливудский актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия» 29.05.2021, 15:520 Россиянин получил штраф в 31 миллион рублей за перевод в долларах 29.05.2021, 15:2016 Речное адмиралтейство предложено открыть в Пскове
29.05.2021, 15:005 Для участия в предварительном голосовании «Единой России» зарегистрировались 7,5 млн человек 29.05.2021, 14:430 ФК «Псков» проведет первый домашний матч в 2021 году 29.05.2021, 14:274 Новый железнодорожный вокзал с ароматизацией воздуха открыли в Москве 29.05.2021, 14:171 Глава Великих Лук рассказал о динамике распространения COVID-19 и темпах вакцинации
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.