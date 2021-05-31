Общество

В Псковской области ожидаются заморозки

О неблагоприятном погодном явлении предупреждают жителей Псковской области. «Ночью 31 мая местами по Псковской области в воздухе и на почве ожидаются заморозки 0-2 градуса», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Жителям региона рекомендуют организовать укрытие деревьев защитным материалом, он должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т. д.).

Также в ведомстве отметили, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности. Псковичам советуют:

- недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода, которых имеют поврежденную изоляцию;

- нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления;

- при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией;

- запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов;

- нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;

- категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления;

- в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.