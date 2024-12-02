Общество

Говяжьи субпродукты из Белоруссии не прошли контроль на госгранице в Псковской области

Перемещение 1,5 тонны говяжьих субпродуктов с территории Республики Беларусь пресечено в Невельском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Мясная продукция, требующая соблюдения определенного температурного режима при транспортировке, перевозилась в автотранспортном средстве без холодильного оборудования. Также установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность перемещаемого товара.

Перемещение говяжьих субпродуктов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен в Республику Беларусь.