Общество

В День защиты детей для юных псковичей устроили концерт и катание на лошадях

В старинной усадьбе «Халахальня» в Печорском районе состоялась большая концертная программа ПОООМС «Дети – наше будущее», в которой приняли участие дети из Пскова, Палкинского района и островского отделения «Особые дети – могут». Мероприятие прошло в рамках проектов «Путешествие к истокам» и «Ради жизни» и было посвящено Дню защиты детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, ребята, которые заранее подготовили творческие номера для концерта, даже не представляли, что им посчастливится выступать в таком красивом месте на фоне сказочного пейзажа. Дети были в восторге от красоты старинной усадьбы и с особым трепетом исполняли песни и радовали всех хореографией. Всех порадовали шуточная театральная постановка «Квартет» и народные танцы коллектива «Зоренька» в ярких колоритных костюмах.

На празднике было множество интерактивных творческих площадок: праздничные мастер-классы по изобразительному искусству, танцевальные флешмобы, игры, а также занятие о Правилах дорожного движения от сотрудников УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Завершился праздник катанием на лошадях. «Детство - это смех и радость, это постулат. Должно быть именно так, и никак иначе. День защиты детей, в котором приняли участие ребята из отделения "Особые дети – могут", - это было счастье, смех, радость», – поделилась впечатлением руководитель отделения Елена Климец.

Надежда Артемьева провела для ребят мастер-класс на тему «Рисуем одуванчик». Дети с удовольствием рисовали, играли, катались на лошадях, общались, пели песни, танцевали.

Руководитель палкинского отделения общественной организации Галина Радкевич поблагодарила председателя ПОООМС «Дети – наше будущее» Светлану Петрову за предоставленную детям возможность быть счастливыми в этот день.

«От души благодарю вас. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы именно такие люди - добрые, искренние, чуткие, открытые, неравнодушные, что дарите безвозмездно такие положительные эмоции нашим деткам, относитесь и принимаете нас такими, какие мы есть. Я хочу вместе со словами благодарности оставить для вас пожелания благополучия, мира, здоровья и большого счастья в вашей жизни», - написала участница мероприятия Любовь Татаренкова.

ПОООМС «Дети – наше будущее» выразила огромную благодарность всем, кто принял участие в организации незабываемого мероприятия. «Благодаря вашему участию глаза детей светились от счастья, вы подарили каждому ребенку радость. Пусть ваши доброта, сердечность и отзывчивость вернутся к вам сторицей», - подчеркнули в организации.