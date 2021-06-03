Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ужин на свежем воздухе
БОПЭТ цифры и факты
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
чем занять ребенка летом
Лицей Ростелекома
Важный аспект развития региона
Модно и практично
Тариф для бизнеса «1% на все»
Для чего это нужно и где установить?
юность в сапогах
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 03.06.2021 17:230 Клещ отсюда! 04.06.2021 09:000 МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки частот 5G 04.06.2021 08:550 Эксперт объяснил, как вернуть украденные с карты деньги 04.06.2021 08:181 Жителей России предостерегли от потери детских выплат 04.06.2021 08:000 В Псковской области принимают заявки на участие в конкурсе социальных проектов НКО 04.06.2021 07:440 В Минтруде назвали сроки новогодних каникул в 2022 году
 
 
 
Самое популярное 02.06.2021 16:3832 Ольгинский мост в Пскове будет демонтирован и построен заново 31.05.2021 07:420 В Псковской области ожидаются заморозки 28.05.2021 11:2012 Александр Братчиков рассказал, что построят вместо рынка на Четырех углах 01.06.2021 09:331 Псковский гидрометцентр обещает веселое начало лета 01.06.2021 08:201 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Куньинском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки частот 5G

04.06.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Три компании - «ВымпелКом», МегаФон и «Ростелеком» - договорились, что станут участниками ООО «Новые цифровые решения» (НЦР) с равными долями в уставном капитале. Совместное предприятие (СП) операторов займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России.

Соглашение в отношении совместного предприятия в рамках Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Новые цифровые решения» будут заниматься организацией тестирования на электромагнитную совместимость (ЭМС), проведением исследований возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G, а также реализацией необходимых организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G (включая, но не ограничиваясь 694–790 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц, 24,25–29,5 ГГц).

«Мы рады приветствовать нового участника совместного предприятия "Новые цифровые решения". За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации. Мы видим востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов и рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем обеспечить основу для развития новых технологий в стране», – отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
«Мы более двух лет шли к расширению состава участников совместного предприятия, и я поздравляю всех нас с подписанием юридически обязывающих документов. Дефицит частот, пригодных для создания сетей 5G в России, - один из самых важных сдерживающих факторов. У СП впереди очень большой объем работ по поиску и высвобождению радиочастотных ресурсов, учитывая весь комплекс вопросов – регуляторных, организационных, технических, экономических. Результатом работы НЦР должна стать объективная полноценная картина частотного ресурса, доступного для строительства сетей пятого поколения в России. Эти данные позволят принимать более взвешенные решения как государству на всех уровнях регулирования, так и операторам мобильной связи по выстраиванию эффективного бизнеса на базе сетей нового поколения», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Уже сейчас общее количество операторов, эксплуатирующих коммерческие сети 5G, достигло 157 в 62 странах мира, но среди этих стран пока нет нашей страны. Внедрение 5G в России начало отставать от мирового тренда, перед нами стоят серьезные вызовы, нужно решить проблему дефицита частот, нормативные, организационные и технические вопросы внедрения новой технологии. Решить эти проблемы в одиночку не под силу даже крупным операторам. "ВымпелКом" является частью международной группы VEON, нами накоплен огромный опыт в поиске и высвобождении частотных ресурсов, тестировании, внедрении и развитии сетей связи в нескольких странах мира. Мы будем рады присоединиться к участникам совместного предприятия, чтобы в партнерстве помочь своим компаниям, телекоммуникационной отрасли и экономике России в целом преодолеть это отставание и выйти на передовые позиции. Уверен, что результатом наших объединенных усилий будут лучшие сервисы мирового уровня для наших абонентов», – отметил президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов.

В апреле 2021 года Федеральная антимонопольная служба согласовала заключение соглашения между «ВымпелКомом», «МегаФоном» и «Ростелекомом», учитывая, что документ содержит условия недискриминационного доступа к радиочастотам для всех участников рынка мобильной связи.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Теги: #МегаФон #ростелеком #вымпелком
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею открытия в Пскове речного адмиралтейства?
В опросе приняло участие 250 человек
04.06.2021, 09:030 «Спецдор 60» обновит 419 метров улицы 1-я Поселочная в Пскове 04.06.2021, 09:000 МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки частот 5G 04.06.2021, 08:550 Эксперт объяснил, как вернуть украденные с карты деньги 04.06.2021, 08:381 В Порховском районе замечен факт кощунства на мемориале «Дулаг-100»
04.06.2021, 08:370 Псковскому спортсмену присвоили звание Мастера спорта России 04.06.2021, 08:181 Жителей России предостерегли от потери детских выплат 04.06.2021, 08:000 В Псковской области принимают заявки на участие в конкурсе социальных проектов НКО 04.06.2021, 07:440 В Минтруде назвали сроки новогодних каникул в 2022 году
04.06.2021, 07:310 В России появится возможность платить налоги цифровым рублем 04.06.2021, 07:150 Новая книга об Александре Невском вышла в серии «Святые России» 04.06.2021, 07:010 Более 60 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса 03.06.2021, 22:330 Количество строителей новой школы в Великих Луках доведут до 200 человек
03.06.2021, 22:142 Интерактив: Скоро рухнет на прохожих 03.06.2021, 21:531 Теплосети благоустраивают территорию на улице Красноармейской в Пскове после ремонта 03.06.2021, 21:370 Находившиеся в ведении Ивана Лысковца наследственные дела переданы другому псковскому нотариусу 03.06.2021, 21:190 Водитель погиб в ДТП в Плюсском районе
03.06.2021, 21:112 Николай Козловский поделился планами об участии в грядущих выборах в гордуму 03.06.2021, 21:040 Греф предложил продлить программу льготной ипотеки до конца года 03.06.2021, 20:512 Пскович утверждает, что застал автомашину скорой помощи за перевозкой щебня 03.06.2021, 20:290 Псковские росгвардейцы стали лучшими в легкоатлетическом кроссе
03.06.2021, 20:180 Губернатор обещал помочь с финансированием скейт-площадки в Великих Луках – Николай Козловский 03.06.2021, 20:111 Face ID для коров разработали в Удмуртии 03.06.2021, 19:500 Студенты-консерваторцы сыграют в Святогорье «Сказки Пушкина» 03.06.2021, 19:331 «Юные спецназовцы» сыграли в футбол с полицейскими в Пскове
03.06.2021, 19:200 МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий 03.06.2021, 19:030 Единый день выпускника определили в Пскове 03.06.2021, 18:520 Прокуратура добивается установки площадок для животных в «Бурачках» 03.06.2021, 18:451 Глава Великих Лук рассказал, когда начнется ремонт центральной улицы города
03.06.2021, 18:282 Металлическими ящиками для хранения бюллетеней оснастят все УИКи Псковской области 03.06.2021, 18:120 Почти 14,5 тысяч доверенностей удостоверили в 2020 году псковские нотариусы 03.06.2021, 18:030 На острове им. Залита прошли учения для добровольных пожарных 03.06.2021, 17:540 Деревья высадят добровольцы в деревне Ланева Гора
03.06.2021, 17:443 Михаил Ведерников поделился впечатлениями от первого дня ПМЭФ 03.06.2021, 17:330 Велосипедистов из Великих Лук приглашают принять участие в массовой гонке 03.06.2021, 17:240 Съемки подростковой сказки пройдут в Старом Изборске этим летом 03.06.2021, 17:230 Клещ отсюда!
03.06.2021, 17:120 Одеколон «Олимпийский талисман» 1980 года выпуска занял место в музее спорта Псковского края 03.06.2021, 17:021 Глава Роспотребнадзора рассказала об опасности «черной плесени» 03.06.2021, 16:5914 В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 100 тысяч псковичей 03.06.2021, 16:545 В России не планируют продлевать заморозку цен на сахар и масло
03.06.2021, 16:440 Псковичи выбрали объекты для благоустройства в 2022 году 03.06.2021, 16:370 «Россети» готовы обеспечить 20 МВт мощности для новой площадки агропредприятия в Псковской области 03.06.2021, 16:350 Покрышки горят на улице Николая Васильева в Пскове 03.06.2021, 16:341 Псковские «управляйки» решают проблему передачи показаний счетчиков электроэнергии
03.06.2021, 16:251 Возобновлено авиасообщение между Псковом и Анапой 03.06.2021, 16:191 МТС инвестирует в развитие Псковской области 600 миллионов рублей 03.06.2021, 16:162 Президент псковской Нотариальной палаты призвала заключать брачные договоры 03.06.2021, 16:051 Что дарит немецкий город Нойс новорожденным детям
03.06.2021, 16:044 Помощник Путина рассказал, как решить проблему с ростом цен 03.06.2021, 15:580 Валентина Николаева: Обоснованные жалобы на псковских нотариусов — это редкость 03.06.2021, 15:560 Великолучане съехали на чужой машине в канаву и получили условный срок 03.06.2021, 15:510 Александр Братчиков об отчете за 2020 год, политических планах и троллинге
03.06.2021, 15:460 В России продлили срок действия программы детского кешбэка 03.06.2021, 15:450 Количество наследственных дел в Псковской области увеличилось из-за коронавируса 03.06.2021, 15:430 Соглашение о создании в псковском «Моглино» завода по деревообработке подписали 3 июня 03.06.2021, 15:270 Помощь пожарных потребовалась жителям многоэтажки на Венской в Пскове
03.06.2021, 15:220 Названо число нотариусов в Псковской области 03.06.2021, 15:190 Псковичей приглашают на вечер памяти Александра Пушкина 03.06.2021, 15:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Ситуация с нотариальными услугами в Псковской области» 03.06.2021, 14:570 Псковича осудили за избиение выехавшего на вызов полицейского
03.06.2021, 14:471 Артист Вениамин Смехов посетил Спасо-Преображенский собор в Пскове 03.06.2021, 14:444 Россия решила отказаться от доллара в составе ФНБ 03.06.2021, 14:370 Более 30 баков для вторсырья установил «Экопром» в Пскове 03.06.2021, 14:300 Безработный украл колеса с приусадебного участка великолучанки
03.06.2021, 14:250 Овечью шерсть вернули в Литву псковские ветеринары 03.06.2021, 14:150 «На что жалуетесь?»: псковские таможенники предлагают урегулировать разногласия 03.06.2021, 14:040 «Сообразим на троих»: О пользе участия Псковской области в глобальных форумах. ВИДЕО 03.06.2021, 13:520 Более 180 псковских работников культуры повысят квалификацию в рамках нацпроекта
03.06.2021, 13:460 Двух дачниц из Петербурга и Мурманска обокрали в Псковской области 03.06.2021, 13:400 Видеофакт: Первые шаги лисят в Полистовском заповеднике 03.06.2021, 13:270 Гимнасты из разных городов приедут на турнир в Псков 03.06.2021, 13:180 До 26 °C прогреется воздух в Псковской области 4 июня
03.06.2021, 13:131 Александр Козловский призвал предприятия и учреждения профобразования усилить коммуникацию друг с другом 03.06.2021, 13:067 Минфин предупредил об угрозе обесценивания рублей и зарплат 03.06.2021, 13:030 Пассажир ВАЗа доставлен в больницу после ДТП в Псковском районе 03.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.