Общество

Судебные приставы призывают псковичей звонить на «телефон доверия»

«Телефон доверия» УФССП России по Псковской области работает в круглосуточном режиме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Дозвониться, чтобы сообщить о волнующих проблемах, можно по номеру 8 (8112) 333-073.

Как пояснили в управлении, «телефон доверия» действует в целях выявления, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений со стороны судебных приставов, своевременного реагирования на недостатки в их работе и обеспечения обратной связи с жителями региона в круглосуточном режиме. Он обеспечивает гласность и открытость деятельности управления ФССП России по Псковской области.

Любой гражданин по «телефону доверия» может сообщить сведения о признаках подготавливаемых или совершаемых должностных преступлениях, о противоправных действиях судебных приставов. Каждый полученный звонок на указанный номер записывается в книгу учета. Каждое обращение тщательно проверяется и при наличии нарушений принимаются необходимые меры реагирования.

Кроме того, о коррупционных правонарушениях граждане могут сообщить в электронном виде, оставив заявление в интернет-приемной на официальном интернет-сайте управления или непосредственно на личном приеме в региональной Службе судебных приставов и ее территориальных отделениях.