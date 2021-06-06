Общество

«Почта России» планирует продавать скоропортящиеся товары под собственным брендом

«Почта России» подала заявку на регистрацию бренда «Почтовая марка», следует из материалов Роспатента, с которыми ознакомились «Известия». В пресс-службе «Почты России» изданию подтвердили, что оператор регистрирует собственную торговую марку в дополнение к основному бренду, под которым сейчас в отделениях уже продают сладости, игрушки и сувениры.

«Запуск СТМ в новом формате планируем в конце 2021 года», — сообщил представитель «Почты».

Всего заявка подразумевает использование марки для более чем сотни видов товаров, следует из материалов Роспатента. В частности, бренд могут использовать для продвижения скоропортящихся товаров: мяса, молока, творога и творожных изделий, сыров. Есть в перечне и совсем неочевидные товары — «молоко скисшее», «личинки муравьев съедобные», «куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу».

Эксперты оценивают регистрацию товарного знака в таком большом количестве отраслей скептически. «Скорее всего, заказчик не до конца понимает, зачем ему этот товарный знак, поэтому идет по модели «взять все, а потом разберемся», на это у него есть целых 3 года, по истечении которых можно его оспорить по мотиву неиспользования, тем более, что на размер госпошлины за регистрацию бренда это не влияет», — считает заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов.

Он отметил, что на практике такое большое количество товарных категорий, в которых регистрируется бренд, часто оспаривается другими участниками рынка на основании их неиспользования.