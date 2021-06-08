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Общество

Об упрощенном порядке получения услуг рассказали псковичам в ПФР

08.06.2021 18:00|ПсковКомментариев: 0

Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введенный весной прошлого года из-за распространения коронавируса, сохранится до конца 2021 года. Это позволит гражданам и дальше обращаться за услугами в дистанционном формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Больше года антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать число личных визитов в клиентские службы ПФР и МФЦ, сокращать количество представляемых гражданами сведений для оформления выплат и беззаявительно продлевать ранее назначенные пенсии и пособия, рассказали в пресс-службе ПФР.

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет и по телефону

Оформить пенсию сегодня можно с помощью электронного заявления через личный кабинет на  сайте ПФР или портале госуслуг. С согласия человека такое назначение может быть сделано дистанционно на основе данных, переданных работодателями в информационную систему Пенсионного фонда. По ним определяются имеющиеся пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный заработок для расчета пенсии, периоды ухода за детьми или пожилыми людьми, когда человек не работает, но его пенсия формируется, и прочие параметры. К моменту достижения пенсионного возраста вся эта информация уже есть в распоряжении фонда, поэтому человеку остается только подать электронное заявление, чтобы оформить выплату.

Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фонда также позволяет обратиться за пенсией по телефону. Для оказания такой услуги операторы ПФР получают согласие на оформление выплат и отражают это в специальном акте, по которому создается заявление о назначении пенсии.

Оформление и продление выплат по данным информационных реестров

Пенсионный фонд использует данные государственных информационных реестров, чтобы упрощать для граждан назначение выплат. Так, все виды пенсий по инвалидности и отдельные социальные выплаты оформляются в настоящее время с использованием Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, остальные сведения фонд получит из реестра и своей информационной системы. Инвалид при этом может подать электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не приходя за ней лично.

Некоторые услуги, благодаря реестру инвалидов, предоставляются вообще без заявления. Например, продление пенсий по инвалидности. Весь процесс происходит автоматически, по данным о переосвидетельствовании, поступающим в реестр инвалидов из бюро медико-социальной экспертизы.

Содействие в сборе сведений для оформления выплат

Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам в запросе сведений для назначения выплат. В том числе - документов, которые по закону должен представить сам человек. Соответствующие запросы направляются фондом в другие ведомства, работодателям, организациям-правопреемникам, в архивы и т. д.

Для получения необходимых сведений Пенсионный фонд также заключает соглашения об информационном обмене со сторонними организациями. Например, с учебными заведениями. Их данные позволяют гражданам не представлять подтверждающие документы, чтобы, например, распорядиться материнским капиталом или продлить пенсию по потере кормильца.

Информирование через личный кабинет и по телефону

Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе о тех, которые уже предоставляются человеку, доступна в электронных кабинетах россиян. Пенсионеры и предпенсионеры найдут в личном кабинете справки и выписки, подтверждающие назначение выплат или право на льготы. Документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью и могут дистанционно отправляться в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, сумме накоплений, стаже и отчислениях работодателей на пенсию.

С прошлого года к этим данным также добавилась информация о профессиональной деятельности из электронной трудовой книжки. Для семей, имеющих сертификат  материнского капитала, в личном кабинете всегда отражается актуальная сумма, которую можно потратить на выбранные цели. Предоставление справочной информации и консультирование с использованием персональных данных также возможны по телефону. Для идентификации в таких случаях используется заранее определенное кодовое слово. Раньше задать его можно было только с помощью личного заявления в Пенсионный фонд, однако с недавнего времени сделать это можно и в электронном кабинете. Использование кодового слова позволяет получать более детальную персональную информацию в ходе телефонных консультаций со специалистами Пенсионного фонда.

Теги: #пенсии #пфр #услуги
Источник: Псковская Лента Новостей
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