Общество

Госдума приняла закон о поиске пропавших людей по геолокации

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Норма закона предполагает возможность поиска пропавшего человека по данным его гаджетов на основании мотивированного постановления руководства органов, не дожидаясь решения суда, сообщили в пресс-службе Госдумы.

При этом в документе прописана необходимость получать судебное решение в течение 48 часов с начала поиска, также суд должен быть оповещен в течение 24 часов после получения данных о местоположении пропавшего. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия правоохранители должны будут получить разрешение суда или прекратить поиск по геолокации.

«Оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда, — сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя поправки. — В течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем пропавший связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон».

По его словам, это важное решение, поскольку в ходе поисковых работ счет идет на часы. «Промедление из за административных согласований может стоить человеку жизни», — добавил Вячеслав Володин.

Ранее ГД приняла поправки в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», которые упростят возможности в поиске пропавших детей с использованием данных их мобильных устройств.