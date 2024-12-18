Общество

Стартовала заключительная сессия 2024 года Псковского областного Собрания

40-я сессия Псковского областного Собрания депутатов стартовала сегодня, 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

В ходе главной сессии года перед депутатами выступит с бюджетным посланием губернатор Михаил Ведерников.

В повестку сессии включены 17 вопросов. Среди них вопрос принятия бюджета Псковской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Также депутатам необходимо принять в окончательном чтении проект закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования, скорректировать порядок управления и распоряжения госсобственностью, утвердить границы зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на Запсковье, принять закон о местном референдуме и решить вопрос преобразования Гдовского района в округ.

Прямая трансляция заседания ведется на официальном сайте и в пабликах Собрания.