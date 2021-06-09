Общество

Невельчанин выплатил долг ради возвращения арестованного автомобиля

Житель Невеля попал в поле зрения судебных приставов из-за 100-тысячного долга по налоговым обязательствам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приставы направили запросы в учетно-регистрирующие органы и кредитные организации. Из ГИБДД они узнали, что за должником на праве собственности числится автотранспортное средство. Тогда представитель власти вынес постановление о наложении запрета на регистрационные действия с автомобилем. Узнав об этом, нарушитель пришел на прием в отделение судебных приставов.

В ходе личной беседы приставы предупредили мужчину, что в случае неуплаты задолженности его ожидают дальнейшие меры принудительного взыскания. Кроме того, неплательщик получил требование о предоставлении автотранспортного средства для составления акта описи и ареста. Такой расклад событий убедил должника полностью оплатить свыше 100 тысяч рублей задолженности по налоговым платежам.