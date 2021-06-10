Общество

Возможный арест автомобиля побудил псковича вернуть долг

В Пскове принятые судебными приставами меры позволили вернуть взыскателю свыше 250 тысяч рублей долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В отношении жителя Пскова было возбуждено два исполнительных производства на общую сумму более 250 тыс. рублей. Долг гражданина составляли кредитные задолженности.

«Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительных производств, предупредил, что в случае неисполнения им обязательств, будет применен комплекс мер принудительного характера», - отметили в ведомстве.

Приставы установили, что в собственности у мужчины находится движимое и недвижимое имущество, и вынесли запрет на регистрационные действия. Также гражданин получил требование о предоставлении своего автотранспортного средства для составления акта описи и ареста.

Не желая лишиться автомобиля, мужчина оплатил задолженность в полном объеме. Запреты с имущества гражданина сняты, исполнительные производства подлежат окончанию фактическим исполнением.