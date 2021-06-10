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Общество

Суд отказал Великолукскому свинокомплексу в иске о защите деловой репутации

11.06.2021 15:41|ПсковКомментариев: 0

Великолукский свиноводческий комплекс - ООО «ВСГЦ» - обратился в Арбитражный суд Псковской области с исковым заявлением к опочанке с требованием защитить деловую репутацию. Истец просил признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию организации сведения, распространенные женщиной в соцсети «ВКонтакте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

ООО «ВСГЦ» посчитало, что опубликованные в Интернете сведения содержат обвинения компании в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, административного законодательства, неэтичном поведении в общественной и политической жизни, недобросовестности ведении хозяйства. При этом все сведения не соответствуют действительности.

Суд установил,  что в соцсети «ВКонтакте» ответчица разместила обращение от имени граждан Опочецкого района к губернатору Псковской области. Женщина не отрицала факт публикации в социальной сети текста обращения и использование оспариваемой истцом фразы.

Суд пришел к выводу о том, что факты, изложенные в тексте обращения, не могут рассматриваться как порочащая истца информация. Используемые слова непосредственно связаны с оценкой жителями Опочецкого района возможных негативных последствий от строительства свиноводческих комплексов, при этом к оскорбительным выражениям не относятся, рассказали в суде.

С учетом изложенного, суд решил, что отраженная ответчиком информация является выражением особого мнения относительно проблемной темы и отказал в иске.

Теги: #Арбитражный суд Псковской области #экология #свиноводство
Источник: Псковская Лента Новостей
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