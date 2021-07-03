Общество

В Минздраве уровень защиты вакцины от заражения COVID-19 назвали неизвестным

Насколько вакцинация от коронавируса защищает от заражения коронавирусом, до конца неизвестно, говорится во временных методических рекомендациях Минздрава. Об этом сообщает РБК.

«Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор неизвестно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям», — сказано в документе.

Чтобы защитить себя и окружающих, нужно соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски, отметили в Минздраве.

О том, что все вакцины, в том числе от коронавируса, защищают в первую очередь от тяжелого течения заболевания, также говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Нужно всегда помнить, что все вакцины дают защиту от тяжелых форм заболевания и от крайне опасного течения, которое может вирус вызвать. Но очень многие, в первую очередь вакцина против гриппа, не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболеваний», — отмечала она. В связи с этим она также посоветовала «осознанно подходить» к нынешним вакцинам и беречься, не рассчитывая, что после прививки никогда не заболеешь.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Те, кто привился или переболел COVID-19 больше чем полгода назад, также могут прийти на повторную бесплатную прививку.