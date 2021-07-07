Юнармейцы приняли участие в памятном митинге в Пскове

Юнармейцы псковской школы №24 школы приняли участие в памятном мероприятии, посвященном 80-летию боя у железнодорожного (Рижского) моста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Юнармии», мероприятие прошло у бюста Героя Советского Союза Семена Байкова.
Фото: региональное отделение «Юнармии»
В мероприятии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, руководители общественных организаций патриотической направленности, курсанты академии права и управления ФСИН России, представители органов власти и жители города.