Общество

Многодетной псковичке грозит тюрьма за неуплату алиментов

Жительница города Пскова предстанет перед судом за длительную неуплату без уважительных причин средств на содержание троих несовершеннолетних детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Будучи подвергнутой административному наказанию за аналогичное нарушение, женщина в период с ноября 2020 года по май 2021 года уклонялась от обязанности содержать своих троих несовершеннолетних детей. При этом обвиняемая была трудоспособной, но не принимала мер к трудоустройству.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.