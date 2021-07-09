Общество

В Псковской области проходит профсоюзный конкурс «Студенческий лидер-2021»

С 8 по 11 июля на базе УОиО «Пушкиногорье» проходит ежегодный профсоюзный конкурс среди студенческой молодежи «Студенческий лидер-2021». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов, задача конкурса - отобрать талантливую молодежь для работы по защите интересов студентов и в будущем людей труда, популяризация профсоюзного движение, образование молодого поколения. Отметим, что проводится окружной этап конкурса, объединяющий 10 конкурсантов из 8 ВУЗов Северо-Западного Федерального округа.

Победитель конкурса получит право принять участие в финале, который пройдет осенью 2021 года в Санкт-Петербурге.

Организатором окружного этапа выступила ППО ПсковГУ и СОП Псковский облсовпроф.

Член жюри, председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов отметил, что «данные мероприятия воспитывают нашу молодежь и дают ей стимул к росту».

«Любой конкурс — это соревнование, испытания себя, шанс стать лучше. Уверен, что сегодня перед нами молодые профсоюзные лидеры, будущие председатели отраслевых, территориальных профсоюзов!» - заключил Игорь Иванов.