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Общество

Топ-3 лучших аккаунтов в соцсетях среди псковских женщин-випов

16.07.2021 18:28|ПсковКомментариев: 1

Социальные сети заполонила предвыборная агитация, все политики и кандидаты, попавшие в списки, стали тоннами выкладывать в свои личные профили паркетные мероприятия и добрые дела, которые должны привлечь новых избирателей и подпитать старых. Поэтому на этой неделе ничего любопытного или интересного в соцсетях не наблюдается. Полный штиль. Сегодня я предлагаю насладиться топом-3 псковских женщин руководительниц.

Я не берусь оценивать их профессиональные навыки и, тем более, управленческие таланты, посмотрим исключительно  на то, как они ведут социальные сети. Так уж получилось, что большинство ярких и заметных женщин в регионе - чиновники, поэтому пропаганды в их соцсетях немного меньше, чем у остальных випов. В любом случае, нужно понимать, что это моя субъективная оценка.

Елена Полонская

Страница Елены Полонской «Вконтакте»

Начинаем с главы города Елены Полонской. У нее в аккаунтах множество официальных встреч и совещаний, но ее соцсети нельзя не отметить, уже очень активно она их ведет. Так сложилось, что самая дискуссионная площадка  у главы города в соцсети «Вконтакте». Там у нее почти 10 тысяч подписчиков, в среднем в день выходит два поста – хороший объем, чтобы не надоесть читателям постоянным появлением в новостной ленте. Самые успешные публикации Елены Полонской набирают по несколько сотен лайков, а все проблемные темы вызывают живую дискуссию с реальными горожанами.

При этом глава города не прочь побаловать читателей фотографиями урожая со своей дачи, не скрывает информацию о семье, активно постит фотографии детей, рассказывает про их жизнь. Считается, что такое должно располагать подписчиков. При этом у Елены Полонской достаточно живой Instagram, который насчитывает уже более 3500 подписчиков. Там количество лайков обычно поменьше, но диалог с аудиторией тоже есть.

Ольга Милонаец

Страница Ольги Милонаец «Вконтакте»

Еще одна яркая руководитель – глава регионального УФАС Ольга Милонаец. По моему скромному мнению, лучший профиль «Вконтакте» среди псковских женщин-випов. Такие примеры очень вдохновляют. Мы знаем ее, как руководителя серьезного ведомства, которое принимает очень важные решение и выполняет массу строгих надзорных функций. Но стоит зайти в социальные сети Ольги Милонаец, она раскрывается совсем с другой стороны. В ее профиле практически идеальный баланс рабочих постов, семейных посиделок, фотографий с поездок. В общем, по соцсетям можно составить вполне себе приличное представление не только про Ольгу Милонаец – руководителя, но и про Ольгу Милонаец – женщину. Во-первых, это правда очень любопытно, я, например, для себя открыла отличный рецепт компота с мятой. Не знаю, конечно, когда соберусь его готовить, но сам факт того, что у меня, как обычного обывателя, есть возможность освоить семейные рецепты главы регионального УФАС, меня очень радует.

Профиль Ольги Милонаец насчитывает чуть больше 1000 подписчиков, но зато там уютно, как дома. Всем рекомендую подписаться. И на Instagram, кстати, тоже. Там такая же атмосфера, но посты немного разные, так что просто выберите соцсеть, которая для вас удобнее.

Наталия Соколова

Страница Наталии Соколовой «Вконтакте»

Еще одна любительница постинга – уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. У нее тоже основными по активности соцсетями являются «Вконтакте» и Instagram. В первой больше 2000 подписчиков, а во второй больше 4000.

Не знаю, пишет ли Наталия Соколова посты в соцсети сама, но если это делает SMM-специалист, то он хорошо знает свое дело. В общем, кажется, что все тексты написаны рукой владельца аккаунта. Иногда они немного сумбурные, зато всегда душевные, будь –то какой-то рабочий вопрос или пост из путешествия. Тоже ставлю лайк за баланс между работой и обычной жизнью, открытость и любовь к публикации разных классных фотографий, пусть и непрофессиональных. Соцсети для этого и созданы.

На самом деле, так легко на просторах соцсетей отыскать приличные страницы випов, не только женщин, а любые. Наши политики и чиновники стараются изо всех сил, но часто и пресс-службы работают плохо и сами владельцы страничек имеют совсем мало представлений о том, что же такое эти социальные сети и как в них жить. В следующий раз поговорим про анти-тренды.

Ксения Журавкова

Теги: #соцсети #социальные сети #женщины #випы
Источник: Псковская Лента Новостей
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